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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне атаковали приграничные районы Сумской области: госпитализирована женщина

Последствия российского обстрела Сумской области

Сегодня утром российские войска обстреляли из артиллерии село Эсманской громады в Сумской области, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, село расположено в непосредственной близости к границе с РФ.

В результате обстрела ранена 66-летняя женщина. Она получила осколочные ранения, она госпитализирована. Врачи оказывают необходимую помощь. Состояние женщины - средней тяжести.

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"Призываю жителей приграничных населенных пунктов, где действует решение об обязательной эвакуации, не медлить и выезжать. россия сознательно и прицельно бьет по мирным людям. Оставаясь в зоне постоянной опасности, вы ежедневно рискуете жизнью", - подчеркнул начальник ОВА.

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обстрел (28806) Сумская область (3527) Шосткинский район (64) Эсмань (5)


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