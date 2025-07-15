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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне обстреляли из миномета дома на Сумщине - погиб мужчина

Бои на границе Сумской области

После обеда 15 июля российские войска из минометов обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Сумской области.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 15 июля 2025 года около 16:15 враг, по предварительным данным, из миномета обстрелял дома гражданских на территории Великописаревской громады Сумской области.

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Вследствие атаки врага погиб 50-летний мужчина.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.

Напомним, сегодня, около 13:00 враг атаковал Битицкий старостат Сумской громады.

Автор: 

Сумская область (3461) миномет (98)


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Тварюки
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15.07.2025 19:13 Ответить
Тут обстрілюють з березня 2024 (після рейду РДК) і села розбиті зовсім але ще є люди які продовжують чекати останнього прильоту.
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15.07.2025 20:33 Ответить
 
 