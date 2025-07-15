Росіяни обстріляли з міномета будинки на Сумщині - загинув чоловік

По обіді 15 липня російські війська з мінометів обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Сумської області.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 липня 2025 року близько 16:15 год ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв будинки цивільних на території Великописарівської громади Сумської області.

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Унаслідок атаки ворога загинув 50-річний чоловік.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, сьогодні, близько 13:00 ворог атакував Битицький старостат Сумської громади.