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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Росіяни обстріляли з міномета будинки на Сумщині - загинув чоловік

Бої на прикордонні Сумщини

По обіді 15 липня російські війська з мінометів обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Сумської області.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 липня 2025 року близько 16:15 год ворог, за попередніми даними, з міномета обстріляв будинки цивільних на території Великописарівської громади Сумської області.

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Унаслідок атаки ворога загинув 50-річний чоловік.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, сьогодні, близько 13:00 ворог атакував Битицький старостат Сумської громади.

Автор: 

Сумська область (4016) міномет (107)


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Тварюки
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15.07.2025 19:13 Відповісти
Тут обстрілюють з березня 2024 (після рейду РДК) і села розбиті зовсім але ще є люди які продовжують чекати останнього прильоту.
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15.07.2025 20:33 Відповісти
 
 