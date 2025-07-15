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Новини Фото Атака на Сумщину
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Окупанти вдарили КАБами по Сумщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, близько 13:00 ворог атакував Битицький старостат Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог завдав декількох ударів по Сумській громаді. Протягом доби найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах

обстріл Сумщини
обстріл Сумщини
обстріл Сумщини

Пошкоджені приватні житлові будинки. Триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.

Люди, на щастя, не постраждали. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога.

Автор: 

обстріл (29863) Сумська область (4016) КАБ (409) Сумський район (328) Битиця (3)


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