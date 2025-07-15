Окупанти вдарили КАБами по Сумщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, близько 13:00 ворог атакував Битицький старостат Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог завдав декількох ударів по Сумській громаді. Протягом доби найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах







Пошкоджені приватні житлові будинки. Триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.

Люди, на щастя, не постраждали. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога.