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Окупанти вдарили КАБами по Сумщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, близько 13:00 ворог атакував Битицький старостат Сумської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами.
Пошкоджені приватні житлові будинки. Триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків атаки.
Люди, на щастя, не постраждали. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога.
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