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Новости Фото Атака на Сумщину
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Оккупанты ударили КАБами по Сумской области: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, около 13:00 враг атаковал Битицкий старостат Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Предварительно, оккупанты ударили тремя управляемыми авиабомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг нанес несколько ударов по Сумской общине. В течение суток больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах

обстрел Сумщины
обстрел Сумщины
обстрел Сумщины

Повреждены частные жилые дома. Продолжается фиксация повреждений и ликвидация последствий атаки.

Люди, к счастью, не пострадали. Жителям поврежденных домов оказывается помощь.

Автор: 

обстрел (28539) Сумская область (3461) КАБ (407) Сумский район (323) Битица (3)


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