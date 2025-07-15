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Оккупанты ударили КАБами по Сумской области: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, около 13:00 враг атаковал Битицкий старостат Сумской громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Предварительно, оккупанты ударили тремя управляемыми авиабомбами.
Повреждены частные жилые дома. Продолжается фиксация повреждений и ликвидация последствий атаки.
Люди, к счастью, не пострадали. Жителям поврежденных домов оказывается помощь.
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