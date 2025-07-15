Оккупанты ударили КАБами по Сумской области: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, около 13:00 враг атаковал Битицкий старостат Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Предварительно, оккупанты ударили тремя управляемыми авиабомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг нанес несколько ударов по Сумской общине. В течение суток больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах







Повреждены частные жилые дома. Продолжается фиксация повреждений и ликвидация последствий атаки.

Люди, к счастью, не пострадали. Жителям поврежденных домов оказывается помощь.