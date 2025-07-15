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Новини Обстріли Сумщини
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Наслідки ракетних ударів по Шостці на Сумщині: поранено підлітка, знищено корпус диспансера, пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, транспорт. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетних ударів по Шостці

У ніч на 15 липня російські війська завдали трьох ударів по місту Шостка. Під ворожий обстріл потрапили мирні мешканці, виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Сумської області.

Внаслідок обстрілу поранення дістала 14-річна дівчина. Знищено об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, 2 заклади освіти, 1 нежитлова будівля, транспортні засоби.

Наразі слідчі поліції продовжують фіксацію руйнувань, документують кожен факт пошкодження та приймають заяви від громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти вдарили по Шостці: пошкоджено медзаклад, постраждала 14-річна дівчинка. ФОТО

Удар по Шостці 15 липня
Удар по Шостці 15 липня
Удар по Шостці 15 липня
Удар по Шостці 15 липня
Удар по Шостці 15 липня

Автор: 

обстріл (29863) Сумська область (4016) Шостка (62) Шосткинський район (51)


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