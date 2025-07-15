Вночі окупанти вдарили по Шостці: пошкоджено медзаклад, постраждала 14-річна дівчинка. ФОТО

У ніч проти 15 липня російські загарбники знову атакували Шосткинську громаду. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", - підсумував Григоров.

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За інформацією ДСНС України, ворог вдарив по медзакладу у Шостці близько першої години ночі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо - травмовано дитину.

Згодом Григоров повідомив, що постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці – це 14-річна дитина. Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу.

"Попередньо, ворог завдав по місту три ракетні удари. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки та будівля медичного закладу.

"Ворог навмисно цілить по цивільній інфраструктурі. Страждають мирні мешканці, діти", - додав начальник ОВА.



