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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Вночі росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади, є загиблі та поранені

Удар по Сумщині

У ніч проти 14 липня росіяни атакували безпілотниками Шосткинську та Сумську громади. Є значні пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.

Постраждалим надається медична допомога. Якнайшвидшого одужання кожному.

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.

У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (29848) Сумська область (4010) Сумський район (327) Шосткинський район (50)


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14.07.2025 10:36 Відповісти
 
 