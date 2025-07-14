Ночью россияне атаковали Шосткинскую и Сумскую громады, есть погибшие и раненые

В ночь на 14 июля россияне атаковали беспилотниками Шосткинскую и Сумскую громады. Есть значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Шосткинской громаде вследствие ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин - 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли на месте от полученных травм.

Ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов - среди них 7-летний ребенок. Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелые. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечится амбулаторно.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Скорейшего выздоровления каждому.

В Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий. Разрушен объект гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.

В Сумской громаде вследствие попаданий БпЛА возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

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