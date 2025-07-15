Ночью оккупанты ударили по Шостке: повреждено медучреждение, пострадала 14-летняя девочка. ФОТО
В ночь на 15 июля российские захватчики снова атаковали Шосткинскую громаду. По предварительной информации, один человек пострадал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом повідомив начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
В результате удара было повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.
"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - подытожил Григоров.
По информации ГСЧС Украины, враг ударил по медучреждению в Шостке около часа ночи. В результате атаки вспыхнул пожар.
Кроме больницы, повреждены несколько многоэтажек и нежилое помещение.
Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию.Предварительно - травмирован ребенок.
Впоследствии Григоров сообщил, что пострадавший в результате ночной атаки в Шостке – это 14-летний ребенок. Девочка получила обломочные ранения стекла, когда бежала к укрытию. Ее госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.
"Предварительно, враг нанес по городу три ракетных удара. Повреждены многоквартирные и частные дома и здание медицинского учреждения.
"Враг намеренно целит по гражданской инфраструктуре. Страдают мирные жители, дети", - добавил начальник ОВА.
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