Ночью оккупанты ударили по Шостке: повреждено медучреждение, пострадала 14-летняя девочка. ФОТО

В ночь на 15 июля российские захватчики снова атаковали Шосткинскую громаду. По предварительной информации, один человек пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом повідомив начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате удара было повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.

"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - подытожил Григоров.

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По информации ГСЧС Украины, враг ударил по медучреждению в Шостке около часа ночи. В результате атаки вспыхнул пожар.

Кроме больницы, повреждены несколько многоэтажек и нежилое помещение.

Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию.Предварительно - травмирован ребенок.

Впоследствии Григоров сообщил, что пострадавший в результате ночной атаки в Шостке – это 14-летний ребенок. Девочка получила обломочные ранения стекла, когда бежала к укрытию. Ее госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

"Предварительно, враг нанес по городу три ракетных удара. Повреждены многоквартирные и частные дома и здание медицинского учреждения.

"Враг намеренно целит по гражданской инфраструктуре. Страдают мирные жители, дети", - добавил начальник ОВА.



