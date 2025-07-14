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Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов на Черниговскую и Сумскую области

Во второй половине дня понедельника, 14 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:32.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:37.

В Сумах прогремели взрывы, пишет Суспільне.

Полтавская, Харьковская, Донецкая области - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 17:26.

Обновление

В 17:38 ВС сообщили:

  • БПЛА в юго-восточной части Харьковщины, курс – западный;
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс южный.

Читайте: Последствия атаки РФ на Сумы: 10 человек пострадали, враг ударил по медучреждению (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумская область (3457) Шахед (1295) Черниговская область (1200)


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Дуже рано. дЄрмак ще цілі до кремля не встиг надіслати ! Керують так з Лідором, щоб каменя на камені від України не залишилось. Тільки їх штопані дороги будуть свідками про існування цього Віслюка. Соромно що за Віслюка, що за його асфальтну халтуру. Вчора вночі рахував їх заплатки на "новій дорозі зєлі". Мабуть асфальту йому дуже шкода було, а Дорогу треба було анонсувати !
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14.07.2025 18:01 Ответить
 
 