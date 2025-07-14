Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Во второй половине дня понедельника, 14 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:32.
Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:37.
В Сумах прогремели взрывы, пишет Суспільне.
Полтавская, Харьковская, Донецкая области - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 17:26.
Обновление
В 17:38 ВС сообщили:
- БПЛА в юго-восточной части Харьковщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА в центральной части Сумщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс южный.
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gr1959
показать весь комментарий14.07.2025 18:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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