Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Во второй половине дня понедельника, 14 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:32.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 16:37.

В Сумах прогремели взрывы, пишет Суспільне.

Полтавская, Харьковская, Донецкая области - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 17:26.

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В 17:38 ВС сообщили:

БПЛА в юго-восточной части Харьковщины, курс – западный;

БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный;

БпЛА в центральной части Сумщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс южный.

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