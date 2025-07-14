"Шахеди" атакують Сумщину та Чернігівщину
Російські безпілотники атакують Сумську та Чернігівську область.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в областях оголошено загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.
У Сумах пролунали вибухи, пише Суспільне.
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