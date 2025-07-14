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"Шахеди" атакують Сумщину та Чернігівщину

Атака шахедів на Чернігівщину та Сумщину

Російські безпілотники атакують Сумську та Чернігівську область.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в областях оголошено загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.

У Сумах пролунали вибухи, пише Суспільне.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Суми: 10 людей постраждали, ворог ударив по медзакладу (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (4010) Шахед (1298) Чернігівська область (976)


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