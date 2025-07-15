Последствия ракетных ударов по Шостке в Сумской области: ранен подросток, уничтожен корпус диспансера, повреждены жилые дома, учебные заведения, транспорт. ФОТОрепортаж

В ночь на 15 июля российские войска нанесли три удара по городу Шостка. Под вражеский обстрел попали мирные жители, возник масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Сумской области.

В результате обстрела ранения получила 14-летняя девушка. Уничтожен объект гражданской инфраструктуры, повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 2 учебных заведения, 1 нежилое здание, транспортные средства.

Сейчас следователи полиции продолжают фиксацию разрушений, документируют каждый факт повреждения и принимают заявления от граждан.

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