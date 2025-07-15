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Новости Обстрелы Сумщины
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Последствия ракетных ударов по Шостке в Сумской области: ранен подросток, уничтожен корпус диспансера, повреждены жилые дома, учебные заведения, транспорт. ФОТОрепортаж

Последствия ракетных ударов по Шостке

В ночь на 15 июля российские войска нанесли три удара по городу Шостка. Под вражеский обстрел попали мирные жители, возник масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Сумской области.

В результате обстрела ранения получила 14-летняя девушка. Уничтожен объект гражданской инфраструктуры, повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 2 учебных заведения, 1 нежилое здание, транспортные средства.

Сейчас следователи полиции продолжают фиксацию разрушений, документируют каждый факт повреждения и принимают заявления от граждан.

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Удар по Шостке 15 июля
Удар по Шостке 15 июля
Удар по Шостке 15 июля
Удар по Шостке 15 июля
Удар по Шостке 15 июля

Автор: 

обстрел (28539) Сумская область (3461) Шостка (84) Шосткинский район (50)


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Бідна Шостка. Бідні люди.
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15.07.2025 14:58 Ответить
 
 