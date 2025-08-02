Ворог атакував дроном автівку "Укрпошти": поранено водія і працівницю

Зранку 2 серпня 2025 року у Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль "Укрпошти".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поштову автівку російський дрон атакував близько години тому в одному з сіл Миколаївської сільської громади.

"Постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що автомобіль зазнав пошкоджень.