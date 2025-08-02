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Новини Обстріли Сумщини
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Одна дитина загинула й одну поранено внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині

Удар РФ по Сумщині

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, російські війська вдарили безпілотником по Шосткинському району Сумської області, унаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:30 ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником околицю селища в Свеській громаді Шосткинського району Сумської області.

Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик. Ще один 13-річний підліток дістав поранення.

Також читайте: Ворог атакував дроном автівку "Укрпошти": поранено водія і працівницю

Автор: 

діти (5232) обстріл (30176) Сумська область (4091) Шосткинський район (65) Свеса (4)


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Ось так варвари з дітьми воюють та такого не творили навіть нацисти під час другої світової ,що б ви виздихали варвари і ваш кривавий трусливий терорист путін.
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02.08.2025 17:10 Відповісти
 
 