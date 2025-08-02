Одна дитина загинула й одну поранено внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, російські війська вдарили безпілотником по Шосткинському району Сумської області, унаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:30 ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником околицю селища в Свеській громаді Шосткинського району Сумської області.

Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик. Ще один 13-річний підліток дістав поранення.

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