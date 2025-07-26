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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Враг ударил по Путивльской громаде на Сумщине: повреждены жилые дома и дом культуры. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Сумскую область

Сегодня, 26 июля, россияне атаковали два села Путивльской громады ударным БПЛА.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара уничтожено нежилое здание. Взрывной волной повреждены жилые дома и дом культуры.

Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

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В данное время продолжается обследование территории. Жителям поврежденных домов оказывается необходимая помощь.

Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня

Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня
Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня

Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил по Сумской области, часть Сум и района пока без света.

Автор: 

обстрел (28706) Сумская область (3505) Конотопский район (26) Путивль (4)


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