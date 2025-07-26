Враг ударил по Путивльской громаде на Сумщине: повреждены жилые дома и дом культуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июля, россияне атаковали два села Путивльской громады ударным БПЛА.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара уничтожено нежилое здание. Взрывной волной повреждены жилые дома и дом культуры.

Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

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В данное время продолжается обследование территории. Жителям поврежденных домов оказывается необходимая помощь.





Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил по Сумской области, часть Сум и района пока без света.