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Враг ударил по Путивльской громаде на Сумщине: повреждены жилые дома и дом культуры. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 июля, россияне атаковали два села Путивльской громады ударным БПЛА.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара уничтожено нежилое здание. Взрывной волной повреждены жилые дома и дом культуры.
Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.
В данное время продолжается обследование территории. Жителям поврежденных домов оказывается необходимая помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил по Сумской области, часть Сум и района пока без света.
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