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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Ворог вдарив по Путивльській громаді на Сумщині: пошкоджено житлові будинки та будинок культури. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня

Сьогодні, 26 липня, росіяни атакували два села Путивльської громади ударним БпЛА.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок удару знищено нежитлову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та будинок культури.

Повідомляється, що обійшлося без жертв і постраждалих.

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Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня

Нині триває обстеження території. Мешканцям пошкоджених будинків надається необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог ударив по Сумщині, частина Сум та району наразі без світла.

Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня
Удар РФ по Путивльській громаді 26 липня

Автор: 

обстріл (30030) Сумська область (4061) Конотопський район (27) Путивль (5)


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