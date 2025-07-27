Россияне ударили по автобусу в Сумской области: три человека погибли, 20 пострадали. ФОТО (обновлено)

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по автобусу в Сумском районе. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе. Произошло это в районе Юнаковской громады. Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь", - написал чиновник.

Он добавил, что все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению.

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Позже Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки по автобусу с гражданскими есть погибшие.

"Около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской громады. Предварительно погибли три человека. Еще пятеро — ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров эвакуировали в безопасное место", — сообщил чиновник.

Последствия атаки уточняются.

В свою очередь Сумская областная прокуратура сообщила о 20 раненых.

"По данным следствия, 27 июля 2025 года около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской громады Сумского района. Погибли трое мирных жителей, ещё около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, повлёкших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Позже в прокуратуре уточнили, что в результате атаки БПЛА по автобусу погибли 3 женщины в возрасте 66, 74 и 78 лет.