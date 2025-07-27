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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне ударили по автобусу в Сумской области: три человека погибли, 20 пострадали. ФОТО (обновлено)

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по автобусу в Сумском районе. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе. Произошло это в районе Юнаковской громады. Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь", - написал чиновник.

Он добавил, что все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению.

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Обновление:

Позже Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки по автобусу с гражданскими есть погибшие.

"Около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской громады. Предварительно погибли три человека. Еще пятеро — ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров эвакуировали в безопасное место", — сообщил чиновник.

Последствия атаки уточняются.

В свою очередь Сумская областная прокуратура сообщила о 20 раненых.

"По данным следствия, 27 июля 2025 года около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской громады Сумского района. Погибли трое мирных жителей, ещё около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

удар по автобусу

Проводится досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, повлёкших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

удар по автобусу

Позже в прокуратуре уточнили, что в результате атаки БПЛА по автобусу погибли 3 женщины в возрасте 66, 74 и 78 лет.

обстрел (28724) Сумская область (3513) автобус (99) Сумский район (347)


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Топ комментарии
+13
Нічого дивного. Рускіє - це генетичні садисти. Коли нема кого катувати з людей, то кацап катує свого кота...
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27.07.2025 17:36 Ответить
+8
Думаю, Тарас мені пробачить...

Хай гавкають кацапи -
на те вони й кацапи.
Скажені їх атаки
нам глибоко байдужі.
Вони бояться, друже,
хорошої ломаки.
У кожного своє уявлення мети.
Кацапам треба гавкати, а Україні - йти!
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27.07.2025 17:43 Ответить
+7
задаю питання чому ми воюємо з завязаними руками треба око за око і хватить гратися в джентельменів
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27.07.2025 18:23 Ответить
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Нічого дивного. Рускіє - це генетичні садисти. Коли нема кого катувати з людей, то кацап катує свого кота...
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27.07.2025 17:36 Ответить
Думаю, Тарас мені пробачить...

Хай гавкають кацапи -
на те вони й кацапи.
Скажені їх атаки
нам глибоко байдужі.
Вони бояться, друже,
хорошої ломаки.
У кожного своє уявлення мети.
Кацапам треба гавкати, а Україні - йти!
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27.07.2025 17:43 Ответить
задаю питання чому ми воюємо з завязаними руками треба око за око і хватить гратися в джентельменів
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27.07.2025 18:23 Ответить
Це варвари ,кацапи це злочинці терористи ,будь прокляті ви навіки ну з ким ви чорти воюєте ? що б ви всі виздихали.
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27.07.2025 18:38 Ответить
В під'їзді живуть люди з Великої Писарівки, виїхали з усім звідти в квітні 24-го на початку знищення цього села (після рейду РДК). А родичі чоловіка сестри ( маючи тут хату батьків) сиділи в Краснопіллі до останнього поки КАБи вулицю не знесли і потім їздили туди щось шукати в хаті без даху. Люди по - різному відносяться до свого життя, деяким банки та сапачки дорожче.
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27.07.2025 19:22 Ответить
Сумщина "дякує" верховному за курську операцію
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27.07.2025 20:28 Ответить
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27.07.2025 19:49 Ответить
Систематичний, цілеспрямований терор цивільного населення.
Треба всіма путями(!) звертати увагу Західного Світу. ООН, Міжнародний Трибунал, ОБСЕ, Червоний Хрест etc.
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27.07.2025 19:50 Ответить
Чекаєм новину про влучання нашого безпілотника в підстанцію десь в сросійському мухосранську,ну і куди ж без потужного відосика з найпотужнішою помстою.Співчуття рідним загиблих!!!!
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27.07.2025 20:54 Ответить
А чому люди в зоні бойових дій на автобусах їздять? Там до Суджи кілометрів 20.
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27.07.2025 21:28 Ответить
 
 