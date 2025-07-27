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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили по автобусу на Сумщині: є постраждалі

сумщина

У неділю, 27 липня, російські окупанти завдала удару по автобусу у Сумському районі. Попередньо, є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі. Сталося це в районі Юнаківської громади. Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу", - написав посадовець.

Він додав, що всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню.

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Автор: 

обстріл (30048) Сумська область (4069) автобус (362) Сумський район (352)


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Нічого дивного. Рускіє - це генетичні садисти. Коли нема кого катувати з людей, то кацап катує свого кота...
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27.07.2025 17:36 Відповісти
Думаю, Тарас мені пробачить...

Хай гавкають кацапи -
на те вони й кацапи.
Скажені їх атаки
нам глибоко байдужі.
Вони бояться, друже,
хорошої ломаки.
У кожного своє уявлення мети.
Кацапам треба гавкати, а Україні - йти!
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27.07.2025 17:43 Відповісти
 
 