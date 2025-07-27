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Росіяни вдарили по автобусу на Сумщині: є постраждалі
У неділю, 27 липня, російські окупанти завдала удару по автобусу у Сумському районі. Попередньо, є постраждалі.
Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі. Сталося це в районі Юнаківської громади. Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу", - написав посадовець.
Він додав, що всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню.
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Хай гавкають кацапи -
на те вони й кацапи.
Скажені їх атаки
нам глибоко байдужі.
Вони бояться, друже,
хорошої ломаки.
У кожного своє уявлення мети.
Кацапам треба гавкати, а Україні - йти!