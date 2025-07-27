Росіяни вдарили по автобусу на Сумщині: є постраждалі

У неділю, 27 липня, російські окупанти завдала удару по автобусу у Сумському районі. Попередньо, є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі. Сталося це в районі Юнаківської громади. Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу", - написав посадовець.

Він додав, що всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню.

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