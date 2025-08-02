Майже 2700 атак здійснили росіяни в липні на Сумщину: загинули 23 людини, ще 140 - поранені

Упродовж липня російські війська здійснили майже 2700 атак по Сумській області із застосуванням КАБів, ударних БпЛА та ракет, унаслідок чого загинули 23 мирні мешканці.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, за місяць зафіксовано майже 2700 атак:

понад 800 керованих авіабомб,

понад 250 ударів ударних БпЛА,

52 ракетні удари.

Під масованим вогнем перебували Сумський район, Шосткинщина, Путивльська та інші прикордонні громади.

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Наслідки атак РФ

Унаслідок ворожих ударів:

23 мирних жителі загинули,

понад 140 людей – поранені або постраждали,

пошкоджено майже 200 приватних будинків, понад 30 багатоповерхівок.

Так, приміром, у Юнаківській громаді дрон влучив у рейсовий автобус – загинули троє людей.

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"Звертаюсь до жителів прикордоння: не повертайтесь у населені пункти, де оголошено евакуацію. Ворог підступний і цілеспрямовано атакує цивільне населення", - закликав Григоров.

Крім того, у липні Росія активно цілила по енергетичній інфраструктурі. В області визначили першочергові кроки для зміцнення енергосистеми.

Оборонні ініціативи

Також начальник ОВА розповів про оборонні ініціативи:

Триває реалізація проєкту "Безпечне небо" – сформовані розрахунки, є перші результати. Ведемо перемовини про додаткове фінансування.

Встановлюємо антидронові сітки на ключових автошляхах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Провели окрему нараду з представниками АЗС – узгодили заходи безпеки, зокрема облаштування заправок захисними сітками.

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