Ежедневно из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуируют более 200 человек, - ОВА

Гуманитарная ситуация в микрорайоне Корабел в Херсоне резко ухудшилась после ударов российских оккупантов по мосту. Сейчас там продолжается эвакуация населения.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только что вернулся из микрорайона Корабел и пункта эвакуации. Все больше людей принимают решение уехать, ведь после ударов по мосту гуманитарная ситуация ухудшилась. Из-за осложненной логистики проблематично доставлять продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи", - отметил он.

Глава области заявил, что только за последний день из Корабела вывезли 219 человек. С момента первых атак эвакуация охватила более 400 человек.

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На момент удара в микрорайоне оставалось около 1,8 тыс. жителей. Сейчас там отсутствует газоснабжение, однако есть свет и вода. Эвакуированным помогают добраться до родных или временно размещают в убежищах или эвакуируют в другие регионы.

Также в микрорайоне на момент удара проживали 44 ребенка. Сейчас остались десять. Одного ребенка готовятся эвакуировать, еще двух вывезут 5 августа. Работа с двумя семьями продолжается, еще двое - очень сложные случаи: родители категорически отказываются от эвакуации. С ними работают полиция и социальные службы.

Прокудин рассказал, что в Корабел остаются около 40 маломобильных лиц. Им помогут не только выехать, но и обустроиться на новом месте.

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Удар по мосту к микрорайону Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.

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