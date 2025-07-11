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Новости Атаки дронов в Херсоне Удары РФ по Херсону Обстрелы Херсона
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Рашисты ударили дроном по мужчине, ехавшему на велосипеде в Херсоне. Он погиб

Атака дронов на Херсон. Россияне убили мужчину

Российские захватчики атаковали с дрона гражданского мужчину в Херсоне. Он погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 11:00 в Днепровском районе города рашисты атаковали с дрона 49-летнего мужчину, ехавшему на велосипеде.

Он получил смертельные ранения.

Читайте: Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне, когда тот ехал на велосипеде

Автор: 

обстрел (28470) Херсон (2951) Херсонская область (5005) Херсонский район (434)


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