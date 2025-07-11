Рашисты ударили дроном по мужчине, ехавшему на велосипеде в Херсоне. Он погиб

Российские захватчики атаковали с дрона гражданского мужчину в Херсоне. Он погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 11:00 в Днепровском районе города рашисты атаковали с дрона 49-летнего мужчину, ехавшему на велосипеде.

Он получил смертельные ранения.

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