Рашисти вдарили дроном по чоловіку, який їхав на велосипеді у Херсоні. Він загинув

Російські загарбники атакували з дрона цивільного чоловіка у Херсоні. Він загинув.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:00 у Дніпровському районі міста рашисти атакували з дрона 49-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

Він дістав смертельні поранення.

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