Рашисти вдарили дроном по чоловіку, який їхав на велосипеді у Херсоні. Він загинув
Російські загарбники атакували з дрона цивільного чоловіка у Херсоні. Він загинув.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 11:00 у Дніпровському районі міста рашисти атакували з дрона 49-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.
Він дістав смертельні поранення.
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