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Новини Атаки дронів у Херсоні Удари РФ по Херсону Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили дроном по чоловіку, який їхав на велосипеді у Херсоні. Він загинув

Атака дронів на Херсон. Росіяни вбили чоловіка

Російські загарбники атакували з дрона цивільного чоловіка у Херсоні. Він загинув.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:00 у Дніпровському районі міста рашисти атакували з дрона 49-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

Він дістав смертельні поранення.

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Автор: 

обстріл (29794) Херсон (3499) Херсонська область (5996) Херсонський район (443)


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