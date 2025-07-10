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Новини Обстріли Херсона
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Нічні обстріли Херсону: поранено шестеро мирних жителів

Атака на херсон 17 квітня

З вечора 9 липня російські загарбники декілька разів обстріляли житлові квартали Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.

Близько 23:00 9 липня росіяни вдарили по обласному центру з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості дістали двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували у своїх домівках.

Вже за півтори години, 10 липня 2025 року, близько 00:30, армія РФ атакувала ще один провулок в Херсоні за допомогою безпілотного літального апарата, скинувши вибуховий пристрій.

У результаті атаки поранення зазнали ще двоє місцевих мешканців.

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Автор: 

обстріл (29775) Херсон (3494) Херсонська область (5990) Херсонський район (440)


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А ху...ло по інших не стріляє.
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10.07.2025 07:43 Відповісти
 
 