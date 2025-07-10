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Нічні обстріли Херсону: поранено шестеро мирних жителів
З вечора 9 липня російські загарбники декілька разів обстріляли житлові квартали Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.
Близько 23:00 9 липня росіяни вдарили по обласному центру з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості дістали двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували у своїх домівках.
Вже за півтори години, 10 липня 2025 року, близько 00:30, армія РФ атакувала ще один провулок в Херсоні за допомогою безпілотного літального апарата, скинувши вибуховий пристрій.
У результаті атаки поранення зазнали ще двоє місцевих мешканців.
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