Нічні обстріли Херсону: поранено шестеро мирних жителів

З вечора 9 липня російські загарбники декілька разів обстріляли житлові квартали Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та Херсонській МВА.

Близько 23:00 9 липня росіяни вдарили по обласному центру з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості дістали двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували у своїх домівках.

Вже за півтори години, 10 липня 2025 року, близько 00:30, армія РФ атакувала ще один провулок в Херсоні за допомогою безпілотного літального апарата, скинувши вибуховий пристрій.

У результаті атаки поранення зазнали ще двоє місцевих мешканців.

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