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Росіяни здійснили артобстріл Херсона, постраждали 3 людини
Ввечері 9 липня російські війська вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка — мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї — поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
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