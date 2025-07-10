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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни здійснили артобстріл Херсона, постраждали 3 людини

У російських містах лунали вибухи

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка — мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї — поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни знову обстріляли вокзал станції Херсон, - Укрзалізниця. ФОТО

Автор: 

обстріл (29745) Херсон (3494) артилерія (808) Херсонська область (5990) Херсонський район (440) війна в Україні (5162)


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тобто кацапи вже з арти дістають Херсон?
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10.07.2025 00:44 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 01:01 Відповісти
Ира Наркопотребительница? - далі не читав...
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10.07.2025 01:06 Відповісти
А в Києві виють тривоги на всі голоси..може і шахеди, і калібри й і нші ракети..
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10.07.2025 01:06 Відповісти
дітей в схованку, ну і самі теж...
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10.07.2025 01:08 Відповісти
А нема таких. Військова адміністрація клала. Ну, крім того - я не ходжу.
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10.07.2025 01:09 Відповісти
кого нема - дітей чи схованок?
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10.07.2025 01:18 Відповісти
Схованок. Я зрозуміла вже за постами. Ви доби три бухаєте.
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10.07.2025 01:24 Відповісти
Не росіяни а неонацисти.!!!!@!!!
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10.07.2025 01:15 Відповісти
 
 