Россияне осуществили артобстрел Херсона, пострадали 3 человека
Вечером 9 июля российские войска ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
"В результате обстрела пострадали три человека. У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", - говорится в сообщении.
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discovery
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NELSON
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Марина #594701
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Соса 2
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