РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10776 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
427 20

Россияне осуществили артобстрел Херсона, пострадали 3 человека

В российских городах раздавались взрывы

Вечером 9 июля российские войска ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

"В результате обстрела пострадали три человека. У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне снова обстреляли вокзал станции Херсон, - Укрзалізниця. ФОТО

Автор: 

обстрел (28450) Херсон (2948) артиллерия (656) Херсонская область (5005) Херсонский район (431) война в Украине (5142)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто кацапи вже з арти дістають Херсон?
показать весь комментарий
10.07.2025 00:44 Ответить
Після визволення Херсону його від кацапів відділяє тільки ширина річки Дніпро. З того часу його обстрілюють щодня з усіх видів озброєнь...
показать весь комментарий
10.07.2025 01:46 Ответить
А в Києві виють тривоги на всі голоси..може і шахеди, і калібри й і нші ракети..
показать весь комментарий
10.07.2025 01:06 Ответить
А нема таких. Військова адміністрація клала. Ну, крім того - я не ходжу.
показать весь комментарий
10.07.2025 01:09 Ответить
Схованок. Я зрозуміла вже за постами. Ви доби три бухаєте.
показать весь комментарий
10.07.2025 01:24 Ответить
Не росіяни а неонацисти.!!!!@!!!
показать весь комментарий
10.07.2025 01:15 Ответить
 
 