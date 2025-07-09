Россияне снова обстреляли вокзал станции Херсон, - "Укрзализныця". ФОТО
Вечером 9 июля российские войска нанесли удар по вокзалу в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.
На момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.
"Все поезда в регионе - по расписанию!" - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, в прошлый раз РФ ударила по вокзалу в Херсоне в мае, тогда было повреждено здание и один из вагонов.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий09.07.2025 21:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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