Россияне снова обстреляли вокзал станции Херсон, - "Укрзализныця". ФОТО

Вечером 9 июля российские войска нанесли удар по вокзалу в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.

На момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.

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"Все поезда в регионе - по расписанию!" - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, в прошлый раз РФ ударила по вокзалу в Херсоне в мае, тогда было повреждено здание и один из вагонов.