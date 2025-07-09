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Новости Фото Удары РФ по Херсону Обстрелы Херсона
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Россияне снова обстреляли вокзал станции Херсон, - "Укрзализныця". ФОТО

Вечером 9 июля российские войска нанесли удар по вокзалу в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.

На момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.

Обстрел Херсонского вокзала 9 июля 2025 года

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"Все поезда в регионе - по расписанию!" - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, в прошлый раз РФ ударила по вокзалу в Херсоне в мае, тогда было повреждено здание и один из вагонов.

Автор: 

вокзал (268) Укрзализныця (2770) Херсон (2948) Херсонская область (4998) Херсонский район (431)


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Ох дочекаються, прутінці, що десь на осінь, Трамп можливо надасть 10 ракет ППО Україні!! Або пересідєнт зеленський з єрмаком і потужними менегерами, проведуть СТАВКУ з РНБОУ!! От тоді … буде, як під час КОВІДУ-19!!
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09.07.2025 21:10 Ответить
 
 