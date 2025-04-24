В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска, - Укрзализныця
24 апреля российские войска нанесли удар по Краматорску - повреждены объекты Укрзализныци.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники вокзала и пассажиры не пострадали, движение поездов осуществляется по графику.
Напомним, сегодня в результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве.
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