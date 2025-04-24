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Новости Обстрел Краматорска Обстрелы объектов Укрзализныци
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В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска, - Укрзализныця

вокзал,краматорск

24 апреля российские войска нанесли удар по Краматорску - повреждены объекты Укрзализныци.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники вокзала и пассажиры не пострадали, движение поездов осуществляется по графику.

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Напомним, сегодня в результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве.

Автор: 

вокзал (266) Краматорськ (2276) Укрзализныця (2751) Донецкая область (9665) Краматорский район (229)


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