Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська, - Укрзалізниця
24 квітня російські війська завдали удару по Краматорську - пошкоджено об'єкти Укрзалізниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, проце повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.
Нагадаємо, сьогодні в результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві.
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