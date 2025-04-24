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Новини Обстріл Краматорська Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська, - Укрзалізниця

вокзал,краматорськ

24 квітня російські війська завдали удару по Краматорську - пошкоджено об'єкти Укрзалізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, проце повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники вокзалу та пасажири не постраждали, рух поїздів здійснюється за графіком.

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Нагадаємо, сьогодні в результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві.

Автор: 

вокзал (289) Краматорськ (653) Укрзалізниця (6852) Донецька область (8475) Краматорський район (234)


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