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Новини Фото Удари РФ по Херсону Обстріли Херсона
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Росіяни знову обстріляли вокзал станції Херсон, - Укрзалізниця. ФОТО

Увечері 9 липня російські війська завдали удару по вокзалу в Херсоні.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна", - ідеться в повідомленні.

На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 людей, потерпілих серед них немає.

Обстріл Херсонського вокзалу 9 липня 2025 року

Читайте: Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська, - Укрзалізниця

"Усі поїзди в регіоні — за розкладом!", - наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, минулого разу РФ вдарила по вокзалу в Херсоні в травні, тоді було пошкоджено будівлю та один із вагонів.

Автор: 

вокзал (291) Укрзалізниця (6941) Херсон (3494) Херсонська область (5990) Херсонський район (440)


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Ох дочекаються, прутінці, що десь на осінь, Трамп можливо надасть 10 ракет ППО Україні!! Або пересідєнт зеленський з єрмаком і потужними менегерами, проведуть СТАВКУ з РНБОУ!! От тоді … буде, як під час КОВІДУ-19!!
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09.07.2025 21:10 Відповісти
 
 