Росіяни знову обстріляли вокзал станції Херсон, - Укрзалізниця. ФОТО

Увечері 9 липня російські війська завдали удару по вокзалу в Херсоні.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна", - ідеться в повідомленні.

На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 людей, потерпілих серед них немає.

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"Усі поїзди в регіоні — за розкладом!", - наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, минулого разу РФ вдарила по вокзалу в Херсоні в травні, тоді було пошкоджено будівлю та один із вагонів.