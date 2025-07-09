Росіяни знову обстріляли вокзал станції Херсон, - Укрзалізниця. ФОТО
Увечері 9 липня російські війська завдали удару по вокзалу в Херсоні.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна", - ідеться в повідомленні.
На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 людей, потерпілих серед них немає.
"Усі поїзди в регіоні — за розкладом!", - наголосили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, минулого разу РФ вдарила по вокзалу в Херсоні в травні, тоді було пошкоджено будівлю та один із вагонів.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.07.2025 21:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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