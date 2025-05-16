РФ вдарила по вокзалу в Херсоні: пошкоджено будівлю та один із вагонів. ФОТО

Російські окупаційні війська вранці обстріляли вокзал у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.



Внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав", - йдеться в повідомленні.

Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком.

