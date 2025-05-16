УКР
РФ вдарила по вокзалу в Херсоні: пошкоджено будівлю та один із вагонів. ФОТО

Російські окупаційні війська вранці обстріляли вокзал у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав", - йдеться в повідомленні.

Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком.

Також читайте: Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка

РФ обстріляла вокзал у Херсоні 16 травня 2025 року

вокзал (295) обстріл (30425) Укрзалізниця (7008) Херсон (3567) Херсонська область (6121) Херсонський район (532)
І тиша від каоліції охочих, чи потужних, чи небайдужих, можливо навіть.рішучих про ОБОВ'ЯЗКОВУ ВИМОГУ ПЕРЕМОВИН - ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ!
16.05.2025 12:14 Відповісти
підари
16.05.2025 12:21 Відповісти
 
 