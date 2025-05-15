УКР
Удари РФ по Херсону
Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка

РФ обстріляла Херсон 15 травня 2025 року

Російські загарбники завдали удару по Херсону, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 12:50 російські війська вдарили по місту з артилерії.

Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, дістала 49-річна жінка.

обстріл (30409) Херсон (3566) Херсонська область (6117) Херсонський район (530)
