Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка
Російські загарбники завдали удару по Херсону, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 12:50 російські війська вдарили по місту з артилерії.
Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, дістала 49-річна жінка.
