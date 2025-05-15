Рашисти вкрили з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано приватні будинки. ФОТО
Російські війська вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано будинки.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти обстріляли місто з артилерії. Зруйновано приватні будинки.
"За попередньою інформацією постраждалі відсутні. Інші наслідки атаки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
