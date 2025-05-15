УКР
Рашисти вкрили з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано приватні будинки. ФОТО

Російські війська вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі, внаслідок чого зруйновано будинки.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли місто з артилерії. Зруйновано приватні будинки.

"За попередньою інформацією постраждалі відсутні. Інші наслідки атаки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

РФ обстріляла Гуляйполе 15 травня 2025 року

Гуляйполе (111) обстріл (30409) Запорізька область (3975) Пологівський район (120)
