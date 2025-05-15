Рашисты обстреляли из артиллерии Гуляйполе в Запорожской области: разрушены частные дома. ФОТО

Российские войска ударили по Гуляйполю в Запорожье, в результате чего разрушены дома.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли город из артиллерии. Разрушены частные дома.

"По предварительной информации пострадавшие отсутствуют. Другие последствия атаки устанавливаются", - говорится в сообщении.

