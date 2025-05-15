Рашисты обстреляли из артиллерии Херсон: погибла женщина
Российские захватчики нанесли удар по Херсону, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Около 12:50 российские войска ударили по городу из артиллерии.
В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 49-летняя женщина.
