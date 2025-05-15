РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Удары РФ по Херсону
648 0

Рашисты обстреляли из артиллерии Херсон: погибла женщина

РФ обстреляла Херсон 15 мая 2025 года

Российские захватчики нанесли удар по Херсону, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 12:50 российские войска ударили по городу из артиллерии.

В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 49-летняя женщина.

Читайте также: Россияне атаковали с дрона велосипедиста в Бериславе: 71-летний мужчина госпитализирован

Автор: 

обстрел (29084) Херсон (3019) Херсонская область (5124) Херсонский район (521)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 