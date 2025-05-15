Россияне атаковали с дрона велосипедиста в Бериславе: 71-летний мужчина госпитализирован
В Херсонской области 71-летний велосипедист пострадал в результате атаки с беспилотника.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"В Бериславе армия рф сбросила взрывчатку с дрона на мужчину, который ехал на велосипеде. 71-летнего жителя госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями ног", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БАЛАБОЛ і агент РФ
поранити українсьського діда... - з ким там перемовлятися кажете?
перемовник-зупинувач мля...