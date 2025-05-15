РУС
Новости Атака дрона на Херсонщину
Россияне атаковали с дрона велосипедиста в Бериславе: 71-летний мужчина госпитализирован

В Херсонской области 71-летний велосипедист пострадал в результате атаки с беспилотника.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В Бериславе армия рф сбросила взрывчатку с дрона на мужчину, который ехал на велосипеде. 71-летнего жителя госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями ног", - говорится в сообщении.

Трамп - "путін хороший парень" "ми все більше розумієм позицію росії!" "ми скоро вернемо її в G8" "все йде до миру" "четверг великий день"

БАЛАБОЛ і агент РФ
15.05.2025 14:04 Ответить
це була стратегічна кацперемога - вполювати і
поранити українсьського діда... - з ким там перемовлятися кажете?
15.05.2025 14:07 Ответить
буба - їдь до хати!
перемовник-зупинувач мля...
15.05.2025 14:09 Ответить
 
 