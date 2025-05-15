Росіяни атакували з дрона велосипедиста у Бериславі: 71-річного чоловіка госпіталізували
У Херсонській області 71-річний велосипедист постраждав унаслідок атаки з безпілотника.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"У Бериславі армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом. 71-річного жителя шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями ніг", - йдеться у повідомленні.
БАЛАБОЛ і агент РФ
поранити українсьського діда... - з ким там перемовлятися кажете?
перемовник-зупинувач мля...