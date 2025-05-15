УКР
Росіяни атакували з дрона велосипедиста у Бериславі: 71-річного чоловіка госпіталізували

У Херсонській області 71-річний велосипедист постраждав унаслідок атаки з безпілотника.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бериславі армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом. 71-річного жителя шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями ніг", - йдеться у повідомленні. 

Трамп - "путін хороший парень" "ми все більше розумієм позицію росії!" "ми скоро вернемо її в G8" "все йде до миру" "четверг великий день"

БАЛАБОЛ і агент РФ
15.05.2025 14:04 Відповісти
це була стратегічна кацперемога - вполювати і
поранити українсьського діда... - з ким там перемовлятися кажете?
15.05.2025 14:07 Відповісти
буба - їдь до хати!
перемовник-зупинувач мля...
15.05.2025 14:09 Відповісти
 
 