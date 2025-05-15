Росіяни атакували з дрона велосипедиста у Бериславі: 71-річного чоловіка госпіталізували

У Херсонській області 71-річний велосипедист постраждав унаслідок атаки з безпілотника.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бериславі армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом. 71-річного жителя шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями ніг", - йдеться у повідомленні.

