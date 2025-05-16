РУС
РФ ударила по вокзалу в Херсоне: повреждено здание и один из вагонов. ФОТО

Российские оккупационные войска утром обстреляли вокзал в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях.

В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении. Один из вагонов поезда также несущественно пострадал", - говорится в сообщении.

После завершения обстрела поезд двинулся дальше с задержкой около часа. Движение других поездов продолжается по графику.

Также читайте: Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: погибла женщина

РФ обстреляла вокзал в Херсоне 16 мая 2025 года

вокзал (271) обстрел (29099) Укрзализныця (2782) Херсон (3020) Херсонская область (5124) Херсонский район (523)
І тиша від каоліції охочих, чи потужних, чи небайдужих, можливо навіть.рішучих про ОБОВ'ЯЗКОВУ ВИМОГУ ПЕРЕМОВИН - ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ!
16.05.2025 12:14 Ответить
підари
16.05.2025 12:21 Ответить
 
 