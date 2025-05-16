1 972 2
РФ ударила по вокзалу в Херсоне: повреждено здание и один из вагонов. ФОТО
Российские оккупационные войска утром обстреляли вокзал в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях.
В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении. Один из вагонов поезда также несущественно пострадал", - говорится в сообщении.
После завершения обстрела поезд двинулся дальше с задержкой около часа. Движение других поездов продолжается по графику.
