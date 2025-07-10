Ночные обстрелы Херсона: ранены восемь мирных жителей (обновлено)

С вечера 9 июля российские захватчики несколько раз обстреляли жилые кварталы Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и Херсонской ГВА.

Около 23:00 9 июля россияне ударили по областному центру из артиллерии. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах.

Уже через полтора часа, 10 июля 2025 года, около 00:30, армия РФ атаковала еще один переулок в Херсоне с помощью беспилотного летательного аппарата, сбросив взрывное устройство.

В результате атаки ранения получили еще двое местных жителей.

Позже стало известно еще о двух пострадавших в результате российского удара.

Работниками полиции в больницу доставлен 40-летний мужчина с минно-взрывной травмой и обломочными ранениями левого бедра. Медики оценивают состояние пострадавшего как среднее.

74-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ранение туловища и обеих нижних конечностей. Он находится в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи проводят дообследование пострадавших. Предоставляется необходимая медицинская помощь.

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