Щодня з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуюють понад 200 осіб, - ОВА

Гуманітарна ситуація у мікрорайоні Корабел в Херсоні різко погіршилася після ударів російських окупантів по мосту. Наразі там триває евакуація населення.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щойно повернувся з мікрорайону Корабел і пункту евакуації. Все більше людей ухвалюють рішення виїхати, адже після ударів по мосту гуманітарна ситуація погіршилася. Через ускладнену логістику проблематично доставляти продовольство, медикаменти та інші необхідні речі", - зазначив він.

Очільник області заявив, що лише за останній день з Корабелу вивезли 219 людей. З моменту перших атак евакуація охопила понад 400 осіб.

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На момент удару в мікрорайоні залишалося близько 1,8 тис. жителів. Зараз там відсутнє газопостачання, однак є світло та вода. Евакуйованим допомагають дістатися до рідних або тимчасово розміщують у прихистках чи евакуюють до інших регіонів.

Також у мікрорайоні на момент удару проживали 44 дитини. Наразі залишилися десятеро. Одну дитину готуються евакуювати, ще двох вивезуть 5 серпня. Робота з двома родинами триває, ще двоє - дуже складні випадки: батьки категорично відмовляються від евакуації. З ними працюють поліція та соціальні служби.

Прокудін розповів, що в Корабел залишаються близько 40 маломобільних осіб. Їм допоможуть не лише виїхати, але й облаштуватися на новому місці.

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Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

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