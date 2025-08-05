Информация о якобы высадке вражеских ДРГ в Херсоне не соответствует действительности, - Силы обороны

Распространенная в соцсетях информация о якобы высадке вражеских ДРГ в Херсоне не соответствует действительности.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается поврежденного россиянами моста, который соединяет материковую часть города и микрорайон Корабел, то это логистика, которая обеспечивает жизнедеятельность гражданских - выдающуюся роль в системе обороны этот мост не играл.

"Это гражданская инфраструктура. Выдающуюся роль в системе обороны этот мост, который сейчас частично поврежден, не сыграл. Но из-за его повреждения "обрезаны" гражданские, проживающие в микрорайоне Корабел (Остров) - на момент удара там, по данным ОВА, оставалось около 1800 жителей. Поэтому и было принято решение местными властями об их эвакуации. То есть этот удар по гражданской инфраструктуре - типичный откровенный террористический акт врага, направленный против мирного населения. Там рядом нет военных объектов, это просто удар для того, чтобы не могло нормально функционировать все, что обеспечивает жизнедеятельность микрорайона", - отметил Волошин.

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В целом, по его словам, ситуация на Херсонском направлении довольно непростая. Ежедневно военные фиксируют до десятка штурмовых действий врага, однако все они - по островной зоне дельты Днепра. Это на юге, где острова Козулиский, Забич, Нестрига, включая Белогрудый, Большой Ольховый и заканчивая севером островной зоны, где расположены Антоновские мосты - железнодорожный и автомобильный.

Как рассказал Волошин, враг любой ценой пытается захватить плацдарм на этих островах, захватить эту островную зону, и уже с нее можно готовиться, чтобы осуществлять какие-то форсировочные действия на основном русле Днепра и высаживаться на правый берег, где Херсон.

"Для того, чтобы форсировать реку Днепр, нужно сначала взять под контроль островную зону - это несколько проливов форсировать, захватить плацдарм на нескольких островах, перебросить сюда силы и средства. И уже после этого осуществлять какие-то форсирования, высадки", - рассказал спикер.

Как он отметил, пока разведка не наблюдает такую группировку, которая способна осуществить форсирование и захват плацдармов на правом берегу.

"Мы видим определенное количество их сил и средств, которые накоплены для того, чтобы проводить такие беспокоящие действия, как сейчас - одно-два штурмовых действия на одном острове, на втором, на третьем, возле Антоновских мостов... А чтобы было достаточно сил, которые смогут осуществить форсирование и захват большого плацдарма на правом берегу, тем более для захвата такого большого города как Херсон - этого нет", - отметил представитель Сил обороны юга.

Однако россияне не прекращают наносить удары дронами, авиацией, применяя неуправляемые авиационные ракеты, довольно часто - удары корректируемыми авиационными бомбами по Херсону.

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По словам Волошина, нельзя сказать, что в последнее время авиаударов стало больше, враг наносил их и раньше, и по центру города, и по лечебным учреждениям, разрушая гражданскую инфраструктуру, уничтожая социальные, коммунальные объекты.

"Противодействовать КАБам надо, когда они находятся на аэродромах, в воздухе такую бомбу сбить очень трудно. Самолет наносит удар на таком расстоянии, что делает его недосягаемым. Однако наши пилоты, наши воздушные силы, наши спецслужбы работают. Есть удары по вражеским аэродромам, есть сбитые российские самолеты", - проинформировал собеседник.

Он также опроверг информацию, которая распространяется в соцсетях относительно вражеских ДРГ в Херсоне.

"О том, что они высаживают ДРГ - это дезинформация, нет никаких диверсионных групп. Если бы даже высадилась такая ДРГ, каким бы был результат? Она что - взяла бы под контроль весь Херсон? Ну, связала бы боями какое-то количество наших сил и средств, в конце концов такую группу быстро бы уничтожили. Поэтому ДРГ, которые якобы заходят в Херсон - это откровенная дезинформация, это откровенное вражеское ИПСО", - подчеркнул спикер.

Волошин отметил, что недавно был на мосту, соединяющем Корабел и материковый Херсон, и общался с херсонцами. Он также отметил, что украинские военные готовы защищать город.