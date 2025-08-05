Інформація про нібито висадку ворожих ДРГ у Херсоні не відповідає дійсності, - Сили оборони

Поширена у соцмережах інформація про нібито висадку ворожих ДРГ у Херсоні не відповідає дійсності.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Щодо пошкодженого росіянами моста, який з’єднує материкову частину міста та мікрорайон Корабел, то це логістика, яка забезпечує життєдіяльність цивільних - визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав.

"Це цивільна інфраструктура. Визначну роль у системі оборони цей міст, який наразі частково пошкоджений, не відіграв. Але через його пошкодження "обрізані" цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) - на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому і було прийнято рішення місцевою владою про їх евакуацію. Тобто цей удар по цивільній інфраструктурі - типовий відвертий терористичний акт ворога, спрямований проти мирного населення. Там поряд немає військових об’єктів, це просто удар для того, щоб не могло нормально функціонувати все, що забезпечує життєдіяльність мікрорайону", - зазначив Волошин.

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Загалом, за його словами, ситуація на Херсонському напрямку доволі непроста. Щодня військові фіксують до десятка штурмових дій ворога, проте всі вони - по острівній зоні дельти Дніпра. Це на півдні, де острови Козулиський, Забич, Нестрига, включаючи Білогрудий, Великий Вільховий і закінчуючи північчю острівної зони, де розташовано Антонівські мости - залізничний та автомобільний.

Як розповів Волошин, ворог за всяку ціну намагається захопити плацдарм на цих островах, захопити цю острівну зону, і вже з неї можна готуватися, щоб здійснювати якісь форсувальні дії на основному руслі Дніпра та висаджуватися на правий берег, де Херсон.

"Для того, щоб форсувати річку Дніпро, потрібно спочатку взяти під контроль острівну зону - це декілька проток форсувати, захопити плацдарм на кількох островах, перекинути сюди сили і засоби. І вже після цього здійснювати якісь форсування, висадки", - розповів речник.

Як він наголосив, наразі розвідка не спостерігає таке угруповання, яке здатне здійснити форсування і захоплення плацдармів на правому березі.

"Ми бачимо певну кількість їхніх сил і засобів, які накопичені для того, щоб проводити такі турбуючі дії, як зараз - одна-дві штурмові дії на одному острові, на другому, на третьому, біля Антонівських мостів... А щоб було достатньо сил, які зможуть здійснити форсування і захоплення великого плацдарму на правому березі, тим більше для захоплення такого великого міста як Херсон - цього немає", - зауважив речник Сил оборони півдня.

Проте росіяни не припиняють завдавати ударів дронами, авіацією, застосовуючи некеровані авіаційні ракети, доволі часто - ударів коригованими авіаційними бомбами по Херсону.

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За словами Волошина, не можна сказати, що останнім часом авіаударів стало більше, ворог завдавав їх і раніше, і по центру міста, і по лікувальних закладах, руйнуючи цивільну інфраструктуру, знищуючи соціальні, комунальні об’єкти.

"Протидіяти КАБам треба, коли вони знаходяться на аеродромах, у повітрі таку бомбу збити дуже важко. Літак завдає удару на такій відстані, що робить його недосяжним. Проте наші пілоти, наші повітряні сили, наші спецслужби працюють. Є удари по ворожих аеродромах, є збиті російські літаки", - поінформував співрозмовник.

Він також спростував інформацію, що шириться в соцмережах щодо ворожих ДРГ у Херсоні.

"Щодо того, що вони висаджують ДРГ - це дезінформація, немає жодних диверсійних груп. Якби навіть висадилася така ДРГ, яким би був результат? Вона що - взяла б під контроль весь Херсон? Ну, зв’язала б боями якусь кількість наших сил і засобів, врешті-решт таку групу швидко б знищили. Тому ДРГ, які начебто заходять у Херсон - це відверта дезінформація, це відверте вороже ІПСО", - наголосив речник.

Волошин зазначив, що нещодавно був на мосту, що з’єднує Корабел та материковий Херсон, і спілкувався з херсонцями. Він також наголосив, що українські військові готові захищати місто.