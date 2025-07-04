4 419 9
Човен із російськими штурмовиками на повній швидкості рухається плесом і після вибуху розлітається на друзки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис знищення російської штурмової групи, яка рухалася плесом на швидкісному човні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що човен, рухаючись на повній швидкості, вибухнув і розлетівся на шмаття.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар04.07.2025 15:25 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Alex G.
показати весь коментар04.07.2025 15:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар04.07.2025 16:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергій Цибань
показати весь коментар04.07.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.07.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.07.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Moshe Dayan #551172
показати весь коментар04.07.2025 15:38 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Muni
показати весь коментар04.07.2025 15:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар04.07.2025 15:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль