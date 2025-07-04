УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14687 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на Херсонщині
4 419 9

Човен із російськими штурмовиками на повній швидкості рухається плесом і після вибуху розлітається на друзки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис знищення російської штурмової групи, яка рухалася плесом на швидкісному човні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що човен, рухаючись на повній швидкості, вибухнув і розлетівся на шмаття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині згоріло місце постійної дислокації десантників 104-ї дивізії армії РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4548) човен (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бронесосець в патьомках...
показати весь коментар
04.07.2025 15:25 Відповісти
частина болотних істот вижила.. на жаль
показати весь коментар
04.07.2025 15:27 Відповісти
Вони у болотах народились !
показати весь коментар
04.07.2025 16:29 Відповісти
Карасики)
показати весь коментар
04.07.2025 15:29 Відповісти
Нє взлєтім - так поплаваєм.
показати весь коментар
04.07.2025 15:29 Відповісти
Якісь *** ще плавають
показати весь коментар
04.07.2025 15:29 Відповісти
Пісюни на очереті .
показати весь коментар
04.07.2025 15:38 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 15:44 Відповісти
Гооойда! Двіжуха, що швидко закінчилась
показати весь коментар
04.07.2025 15:55 Відповісти
 
 