Човен із російськими штурмовиками на повній швидкості рухається плесом і після вибуху розлітається на друзки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис знищення російської штурмової групи, яка рухалася плесом на швидкісному човні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що човен, рухаючись на повній швидкості, вибухнув і розлетівся на шмаття.

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