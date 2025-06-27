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Новини Відео Бої на Херсонщині
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На Херсонщині згоріло місце постійної дислокації десантників 104-ї дивізії армії РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВIДЕО

На Херсонщині майже ущент вигорів пункт постійної дислокації російських десантників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця пожежі опублікований у соцмережах. Судячи із запису, все розпочалося із влучного скиду із українського дрона по складу боєприпасів.

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"Масований удар по пункту постійної дислокації 328-го десантно-штурмового полку 104 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ у селищі Нова Маячка Херсонської області", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) дрони (5006) Херсонська область (5937) Херсонський район (398) Нова Маячка (1)


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Топ коментарі
+12
Движуха и веселуха..
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27.06.2025 13:36 Відповісти
+4
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27.06.2025 13:36 Відповісти
+4
Шо згорить - те не зогниє
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27.06.2025 13:39 Відповісти
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Движуха и веселуха..
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27.06.2025 13:36 Відповісти
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27.06.2025 13:36 Відповісти
Зацікавленим та відповідальним потрібно частіше дивитися прогноз погоды, коли там північний та західний вітра, та палити там все під ноль, природа сама допоможе.
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27.06.2025 13:38 Відповісти
Шо згорить - те не зогниє
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27.06.2025 13:39 Відповісти
Це прийому було вже давніше???
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27.06.2025 13:39 Відповісти
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27.06.2025 13:43 Відповісти
Школа що не накрили коли тушили.Взагалі від пожежі у військових шкоди набагато більше ніж у цивільних.Горить зброя,дороге обладнання,різна вибухня.Доводилось сидіть у лісі під Купянськом коли він горів.
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27.06.2025 13:50 Відповісти
Ох и накурили... Хоть топор вешай.
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27.06.2025 13:53 Відповісти
Нажаль, ти, свинособачий скот залишився живим.
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27.06.2025 13:59 Відповісти
А чому влітку не запустити ті дрони з напалмом в брянські ліси.
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27.06.2025 14:20 Відповісти
Щира подяка нашим Воінам за успішне знищення кацапʼя 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.06.2025 14:23 Відповісти
В цій ситуації шкода одного--ЛІСУ!! До визволення, возив в ті краї бджіл на акацію
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27.06.2025 14:38 Відповісти
"Короче... Потом полетели укороченные пацаны..."
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27.06.2025 15:04 Відповісти
👌 Здається мені , що треба ще трохт добавити... От тільки ліс жалко, та нечисть треба випалювати
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27.06.2025 15:32 Відповісти
Шкода лiсу, природи. Якби тiльки самi орки горiли...
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27.06.2025 17:09 Відповісти
Процедурна залишилась це добре. Ще не всі процедури пройшли. Залишились "прогрєванія".
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27.06.2025 20:44 Відповісти
 
 