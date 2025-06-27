На Херсонщині згоріло місце постійної дислокації десантників 104-ї дивізії армії РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВIДЕО

На Херсонщині майже ущент вигорів пункт постійної дислокації російських десантників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця пожежі опублікований у соцмережах. Судячи із запису, все розпочалося із влучного скиду із українського дрона по складу боєприпасів.

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"Масований удар по пункту постійної дислокації 328-го десантно-штурмового полку 104 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ у селищі Нова Маячка Херсонської області", - пише у коментарі автор публікації.

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