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На Херсонщині згоріло місце постійної дислокації десантників 104-ї дивізії армії РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВIДЕО
На Херсонщині майже ущент вигорів пункт постійної дислокації російських десантників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця пожежі опублікований у соцмережах. Судячи із запису, все розпочалося із влучного скиду із українського дрона по складу боєприпасів.
"Масований удар по пункту постійної дислокації 328-го десантно-штурмового полку 104 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ у селищі Нова Маячка Херсонської області", - пише у коментарі автор публікації.
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