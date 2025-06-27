На Херсонщине сгорело место постоянной дислокации десантников 104-й дивизии армии РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВИДЕО

На Херсонщине почти полностью выгорел пункт постоянной дислокации российских десантников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Судя по записи, все началось с точного сброса с украинского дрона по складу боеприпасов.

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"Массированный удар по пункту постоянной дислокации 328-го десантно-штурмового полка 104-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ в поселке Новая Маячка Херсонской области", - пишет в комментарии автор публикации.

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