5 322 15
На Херсонщине сгорело место постоянной дислокации десантников 104-й дивизии армии РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВИДЕО
На Херсонщине почти полностью выгорел пункт постоянной дислокации российских десантников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Судя по записи, все началось с точного сброса с украинского дрона по складу боеприпасов.
"Массированный удар по пункту постоянной дислокации 328-го десантно-штурмового полка 104-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ в поселке Новая Маячка Херсонской области", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+12 govtva
показать весь комментарий27.06.2025 13:36 Ответить Ссылка
+4 Usp Bu
показать весь комментарий27.06.2025 13:36 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий27.06.2025 13:39 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
govtva
показать весь комментарий27.06.2025 13:36 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Usp Bu
показать весь комментарий27.06.2025 13:36 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Vladislav
показать весь комментарий27.06.2025 13:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий27.06.2025 13:39 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Sem Ivan
показать весь комментарий27.06.2025 13:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий27.06.2025 13:43 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий27.06.2025 13:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Boris Kravchenko
показать весь комментарий27.06.2025 13:53 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий27.06.2025 13:59 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Pavlo Chopa #551671
показать весь комментарий27.06.2025 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Amber
показать весь комментарий27.06.2025 14:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
СТАС ЧОРНИЙ
показать весь комментарий27.06.2025 14:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий27.06.2025 15:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий27.06.2025 15:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий27.06.2025 17:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль