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Новости Видео Бои на Херсонщине
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На Херсонщине сгорело место постоянной дислокации десантников 104-й дивизии армии РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВИДЕО

На Херсонщине почти полностью выгорел пункт постоянной дислокации российских десантников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Судя по записи, все началось с точного сброса с украинского дрона по складу боеприпасов.

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"Массированный удар по пункту постоянной дислокации 328-го десантно-штурмового полка 104-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ в поселке Новая Маячка Херсонской области", - пишет в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) дроны (4201) Херсонская область (4951) Херсонский район (391) Новая Маячка (1)


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Топ комментарии
+12
Движуха и веселуха..
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27.06.2025 13:36 Ответить
+4
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27.06.2025 13:36 Ответить
+4
Шо згорить - те не зогниє
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27.06.2025 13:39 Ответить
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Движуха и веселуха..
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27.06.2025 13:36 Ответить
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27.06.2025 13:36 Ответить
Зацікавленим та відповідальним потрібно частіше дивитися прогноз погоды, коли там північний та західний вітра, та палити там все під ноль, природа сама допоможе.
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27.06.2025 13:38 Ответить
Шо згорить - те не зогниє
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27.06.2025 13:39 Ответить
Це прийому було вже давніше???
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27.06.2025 13:39 Ответить
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27.06.2025 13:43 Ответить
Школа що не накрили коли тушили.Взагалі від пожежі у військових шкоди набагато більше ніж у цивільних.Горить зброя,дороге обладнання,різна вибухня.Доводилось сидіть у лісі під Купянськом коли він горів.
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27.06.2025 13:50 Ответить
Ох и накурили... Хоть топор вешай.
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27.06.2025 13:53 Ответить
Нажаль, ти, свинособачий скот залишився живим.
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27.06.2025 13:59 Ответить
А чому влітку не запустити ті дрони з напалмом в брянські ліси.
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27.06.2025 14:20 Ответить
Щира подяка нашим Воінам за успішне знищення кацапʼя 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.06.2025 14:23 Ответить
В цій ситуації шкода одного--ЛІСУ!! До визволення, возив в ті краї бджіл на акацію
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27.06.2025 14:38 Ответить
"Короче... Потом полетели укороченные пацаны..."
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27.06.2025 15:04 Ответить
👌 Здається мені , що треба ще трохт добавити... От тільки ліс жалко, та нечисть треба випалювати
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27.06.2025 15:32 Ответить
Шкода лiсу, природи. Якби тiльки самi орки горiли...
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27.06.2025 17:09 Ответить
 
 