Операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Операторы дронов-камикадзе уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Кадры уничтожения российского РСЗО "Град" операторами БПЛА подразделения Ivan Franko Group. Первый удар пилоты нанесли в район бензобака машины, а уже второй дрон попал по направляющим реактивных снарядов", - отмечает в комментарии автор публикации.
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