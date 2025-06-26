Операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Кадры уничтожения российского РСЗО "Град" операторами БПЛА подразделения Ivan Franko Group. Первый удар пилоты нанесли в район бензобака машины, а уже второй дрон попал по направляющим реактивных снарядов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. ВИДЕО