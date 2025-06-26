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Операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Кадры уничтожения российского РСЗО "Град" операторами БПЛА подразделения Ivan Franko Group. Первый удар пилоты нанесли в район бензобака машины, а уже второй дрон попал по направляющим реактивных снарядов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19892) уничтожение (7390) РСЗО (207) дроны (4205)


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Як радісно виглядає!! Машина горить ( кабіна, мотор, баки, колеса тощо) тобто гарантовано пересвідчились що своїм ходом вже непоїде. уважно обдивляється стан конструкції , потім б'є по самій установці😍😍😍 сподіваюсь, там потужний кумулятивний і пускові труби теж пошкодить критично ♥️♥️♥️♥️💌💟
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26.06.2025 16:40 Ответить
Молодці! Тільки жаль другого дрона, касети були пусті...
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26.06.2025 16:41 Ответить
Воно пускові труби ( стволи) може пошкодити, дай то Бог! Бо інакше пускові можно використовувати на іншому шасі. Це якщо вони просуваються, то велика вірогідність ще відтягнуть в тил для ремонту. Тай ФПВ це одноразовий камікадзе при такій дальності , все одно б довелося списати. ( Град не б'є впритул)
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26.06.2025 16:45 Ответить
Шкода що не заряджена була , міг би бути веселий фейєрверк.
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26.06.2025 16:41 Ответить
"лупайте цю скалу", хлoпці,
і ви таки її повалите!
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26.06.2025 16:41 Ответить
я знаю, я узнавав.
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26.06.2025 16:49 Ответить
 
 