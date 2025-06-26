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Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Кадри знищення російського РСЗВ "Град" операторами БПЛА підрозділу Ivan Franko Group. Першого удару пілоти завдали в район бензобака машини, а вже другий дрон поцілив по направляючих реактивних снарядів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) РСЗВ (220) дрони (5012)


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Як радісно виглядає!! Машина горить ( кабіна, мотор, баки, колеса тощо) тобто гарантовано пересвідчились що своїм ходом вже непоїде. уважно обдивляється стан конструкції , потім б'є по самій установці😍😍😍 сподіваюсь, там потужний кумулятивний і пускові труби теж пошкодить критично ♥️♥️♥️♥️💌💟
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26.06.2025 16:40 Відповісти
Молодці! Тільки жаль другого дрона, касети були пусті...
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26.06.2025 16:41 Відповісти
Воно пускові труби ( стволи) може пошкодити, дай то Бог! Бо інакше пускові можно використовувати на іншому шасі. Це якщо вони просуваються, то велика вірогідність ще відтягнуть в тил для ремонту. Тай ФПВ це одноразовий камікадзе при такій дальності , все одно б довелося списати. ( Град не б'є впритул)
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26.06.2025 16:45 Відповісти
Шкода що не заряджена була , міг би бути веселий фейєрверк.
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26.06.2025 16:41 Відповісти
"лупайте цю скалу", хлoпці,
і ви таки її повалите!
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26.06.2025 16:41 Відповісти
я знаю, я узнавав.
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26.06.2025 16:49 Відповісти
 
 