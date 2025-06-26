Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
Оператори дронів-камікадзе знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Кадри знищення російського РСЗВ "Град" операторами БПЛА підрозділу Ivan Franko Group. Першого удару пілоти завдали в район бензобака машини, а вже другий дрон поцілив по направляючих реактивних снарядів", - зазначає у коментарі автор публікації.
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