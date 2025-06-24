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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Дрон-камікадзе знищує ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Опереатор дрона-камікадзе батальйону "SIGNUM" знищив російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. Ворог не спить. Російські загарбники продовжують активно працювати по наших позиціях. Цього разу - РСЗВ БМ-21 "Град". Залп ракет - і смерть летить по нашій землі. Та вони не знали, що їх вже веде око аеророзвідки 60 ОМБр. 
Координати передано - далі працює батальйон "SIGNUM". Підлітаючи до "Граду", видно, як ворожий екіпаж панікує. Розбігаються, як щури. Але пізно. Наш пілот спокійно направляє дрон в "пакет" із ракетами. Удар. Вибух. Детонація. Снаряди розриваються. Машина - у вогні. Від "Граду" нічого не залишилось", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Наші захисники атакували російську РСЗВ БМ-21 "Град", заряджену хімічною зброєю: відбулась детонація. ВIДЕО

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знищення (7702) РСЗВ (220) дрони (5012) 60 ОМБр (35)


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24.06.2025 12:01 Відповісти
Странно - направляющие все пустые (уже отстрелялся), а взрыв такой как будто там как минимум неск штук есть. Но хорошо, восстановлению не подлежит.
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24.06.2025 12:10 Відповісти
на 30 секунді, коли самим крупним планом, перед зміною ракурсу, в нижній напавляючій зліва ніби видніється ніс снаряда
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24.06.2025 13:57 Відповісти
А да, возможно.
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24.06.2025 14:26 Відповісти
Я снарядів не побачив... Нажаль. Опросталась паскуда! Але шось таки рвонуло...
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24.06.2025 17:41 Відповісти
дуже добре..
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24.06.2025 12:48 Відповісти
Шкода, що п@дар втік, було б взагалі бінго
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Краще, ніж чудово!
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24.06.2025 18:18 Відповісти
 
 