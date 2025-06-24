Дрон-камікадзе знищує ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Опереатор дрона-камікадзе батальйону "SIGNUM" знищив російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. Ворог не спить. Російські загарбники продовжують активно працювати по наших позиціях. Цього разу - РСЗВ БМ-21 "Град". Залп ракет - і смерть летить по нашій землі. Та вони не знали, що їх вже веде око аеророзвідки 60 ОМБр.

Координати передано - далі працює батальйон "SIGNUM". Підлітаючи до "Граду", видно, як ворожий екіпаж панікує. Розбігаються, як щури. Але пізно. Наш пілот спокійно направляє дрон в "пакет" із ракетами. Удар. Вибух. Детонація. Снаряди розриваються. Машина - у вогні. Від "Граду" нічого не залишилось", - зазначають бійці у коментарі до відео.

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