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Дрон-камикадзе уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Опереатор дрона-камикадзе батальона "SIGNUM" уничтожил российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Лиманское направление. Враг не спит. Российские захватчики продолжают активно работать по нашим позициям. На этот раз - РСЗО БМ-21 "Град". Залп ракет - и смерть летит по нашей земле. Но они не знали, что их уже ведет глаз аэроразведки 60-й ОМБр.
Координаты переданы - дальше работает батальон "SIGNUM". Подлетая к "Граду", видно, как вражеский экипаж паникует. Разбегаются, как крысы. Но поздно. Наш пилот спокойно направляет дрон в "пакет" с ракетами. Удар. Взрыв. Детонация. Снаряды разрываются. Машина - в огне. От "Града" ничего не осталось", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Наши защитники атаковали российскую РСЗО БМ-21 "Град", заряженную химическим оружием: произошла детонация. ВИДЕО

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уничтожение (7390) РСЗО (207) дроны (4205) 60 ОМБр (35)


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Красиво!
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24.06.2025 12:01 Ответить
Странно - направляющие все пустые (уже отстрелялся), а взрыв такой как будто там как минимум неск штук есть. Но хорошо, восстановлению не подлежит.
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24.06.2025 12:10 Ответить
на 30 секунді, коли самим крупним планом, перед зміною ракурсу, в нижній напавляючій зліва ніби видніється ніс снаряда
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24.06.2025 13:57 Ответить
А да, возможно.
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24.06.2025 14:26 Ответить
Я снарядів не побачив... Нажаль. Опросталась паскуда! Але шось таки рвонуло...
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24.06.2025 17:41 Ответить
дуже добре..
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24.06.2025 12:48 Ответить
Шкода, що п@дар втік, було б взагалі бінго
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24.06.2025 16:17 Ответить
Краще, ніж чудово!
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24.06.2025 18:18 Ответить
 
 