Дрон-камикадзе уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. ВИДЕО
Опереатор дрона-камикадзе батальона "SIGNUM" уничтожил российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Лиманское направление. Враг не спит. Российские захватчики продолжают активно работать по нашим позициям. На этот раз - РСЗО БМ-21 "Град". Залп ракет - и смерть летит по нашей земле. Но они не знали, что их уже ведет глаз аэроразведки 60-й ОМБр.
Координаты переданы - дальше работает батальон "SIGNUM". Подлетая к "Граду", видно, как вражеский экипаж паникует. Разбегаются, как крысы. Но поздно. Наш пилот спокойно направляет дрон в "пакет" с ракетами. Удар. Взрыв. Детонация. Снаряды разрываются. Машина - в огне. От "Града" ничего не осталось", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
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