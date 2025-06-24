Дрон-камикадзе уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Опереатор дрона-камикадзе батальона "SIGNUM" уничтожил российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Лиманское направление. Враг не спит. Российские захватчики продолжают активно работать по нашим позициям. На этот раз - РСЗО БМ-21 "Град". Залп ракет - и смерть летит по нашей земле. Но они не знали, что их уже ведет глаз аэроразведки 60-й ОМБр.

Координаты переданы - дальше работает батальон "SIGNUM". Подлетая к "Граду", видно, как вражеский экипаж паникует. Разбегаются, как крысы. Но поздно. Наш пилот спокойно направляет дрон в "пакет" с ракетами. Удар. Взрыв. Детонация. Снаряды разрываются. Машина - в огне. От "Града" ничего не осталось", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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