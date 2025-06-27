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Украинский пилот истребителя МиГ-29 уничтожает российский ударный беспилотник типа Shahed ракетой класса "воздух-воздух". ВИДЕО
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало кадры уничтожения пилотом Denfix одного из российско-иранских "шахедов" ракетой класса "воздух-воздух".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Denfix - пилот истребителя МиГ-29, на его боевом счету уже более 20 уничтоженных крылатых ракет и дронов.
Топ комментарии
+6 Виталий Еременко
показать весь комментарий27.06.2025 12:10 Ответить Ссылка
+5 Urs
показать весь комментарий27.06.2025 12:32 Ответить Ссылка
+2 Victor Frey #551639
показать весь комментарий27.06.2025 12:13 Ответить Ссылка
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Вартість "шахеда - близько 190 тисяч $.
Де ти побачив мікроскоп? Ракета повітря-повітря уражує ціль - саме для того вона призначена.
Мікроскопом забивати цвяхи - це коли ліліпутін використовує вже нікому не потрібні комплекси ППО С-400 для ударів по наземних цілях в полі.
ПИТАННЯ ВІД УСЬОГО НАРОДУ ___КОЛИ ПОЧНУТЬ САДЖАТИ І ДІЛИТИ ДЛЯ ВСУ _ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ____ЗВОРОВАНІ КОШТИ І МАЙНО
ЯК ЦЕ ПОЧНЕЦЯ ВЖЕ ТЦК НЕ БУДЕ ВІДЛАВЛВАТИ ГРОМОДЯН,
шахед в рази дешевше цього кіпішу...
хвалитись тут нема чим