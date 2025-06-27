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Украинский пилот истребителя МиГ-29 уничтожает российский ударный беспилотник типа Shahed ракетой класса "воздух-воздух". ВИДЕО

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало кадры уничтожения пилотом Denfix одного из российско-иранских "шахедов" ракетой класса "воздух-воздух".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Denfix - пилот истребителя МиГ-29, на его боевом счету уже более 20 уничтоженных крылатых ракет и дронов.

Смотрите: Пилот F-16 уничтожил российский ударный беспилотник типа "Герань-2". ВИДЕО

Автор: 

авиация (2871) уничтожение (7383) дроны (4201)


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Топ комментарии
+6
Так то оно так, але може треба вчасно готуватись до адекватного відбиття шахедів, а не забивати гвіздки мікроскопами.
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27.06.2025 12:10 Ответить
+5
Ракета Р-73 може коштувати від 22 000 грн до 27 000 грн. Вартість може змінюватися в залежності від стану та комплектації ракети. В даному впадку найдорожча частина - це година польоту Міг-29, яка коштує близько п'яти тисяч доларів.
Вартість "шахеда - близько 190 тисяч $.
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27.06.2025 12:32 Ответить
+2
плюс тренування для молодих пілотів - навики пошуку цілі і пуску ракет. Так - дорого але необхідно
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27.06.2025 12:13 Ответить
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Людське життя безцінне - тому все вірно, що ракетою за 200 тис ліквідоване лайно за 20 тис.
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27.06.2025 12:01 Ответить
плюс тренування для молодих пілотів - навики пошуку цілі і пуску ракет. Так - дорого але необхідно
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27.06.2025 12:13 Ответить
Ракета Р-73 може коштувати від 22 000 грн до 27 000 грн. Вартість може змінюватися в залежності від стану та комплектації ракети. В даному впадку найдорожча частина - це година польоту Міг-29, яка коштує близько п'яти тисяч доларів.
Вартість "шахеда - близько 190 тисяч $.
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27.06.2025 12:32 Ответить
Мне кажется ты ошибаешься, что ракета стоит 500 долларов, головка самонаведения только столько может стоить. Откуда у тебя такие данные скинь ссылку расценки на ракеты
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27.06.2025 12:43 Ответить
припускаю, що це може бути ціна без ГСН, теж до цього схиляюсь Ціну бачив на *******.info
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27.06.2025 12:53 Ответить
Так то оно так, але може треба вчасно готуватись до адекватного відбиття шахедів, а не забивати гвіздки мікроскопами.
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27.06.2025 12:10 Ответить
Як саме готуватися?
Де ти побачив мікроскоп? Ракета повітря-повітря уражує ціль - саме для того вона призначена.
Мікроскопом забивати цвяхи - це коли ліліпутін використовує вже нікому не потрібні комплекси ППО С-400 для ударів по наземних цілях в полі.
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27.06.2025 13:55 Ответить
читала вчора про повернення байрактарів..., може їх треба задіювати в такій справі, прикрутити якийсь кулемет з автоматикою або дробовик..., буде дешевше...
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27.06.2025 12:20 Ответить
відповідь тут.
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27.06.2025 12:36 Ответить
на рашке СВИНОСОБАКИ безкоштовні і те що їм зараз видать рублі це як ми у дитинстві обмінвалися фантиками від конфет -мішка в ліс ібелочка2-3 ********** у новорічному подаруку а як ще гелівера покладуть ????
ПИТАННЯ ВІД УСЬОГО НАРОДУ ___КОЛИ ПОЧНУТЬ САДЖАТИ І ДІЛИТИ ДЛЯ ВСУ _ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ____ЗВОРОВАНІ КОШТИ І МАЙНО
ЯК ЦЕ ПОЧНЕЦЯ ВЖЕ ТЦК НЕ БУДЕ ВІДЛАВЛВАТИ ГРОМОДЯН,
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27.06.2025 13:50 Ответить
Так у нас на экспорт делали ракеты Р-73,надеюсь расширили производство.
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27.06.2025 12:33 Ответить
Когда уже этих пилотов научат сбивать шахиды на большом расстоянии, опять близко возле шахеда нанёс выстрел, опять самолёт хотят потерять
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27.06.2025 12:39 Ответить
Збиття шахедів ракетами - марнотратство. Треба придумати, щоб якась мотузка намотувалась на пропелер і шахеди падав.
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27.06.2025 12:56 Ответить
всі повинні вийти на вулицю, та запустити купу повітряних куль с мотузками. Алі ж всі!
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27.06.2025 13:41 Ответить
Іоган Моряк, ти колись бачив, як намотується на гвинт мотора браконьєрська сітка? Якщо не розплутував- пощастило. Але ідею можна взяти за основу.☺
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27.06.2025 13:51 Ответить
Соотношение "цена -качество" не в пользу Украины." Шахед" копеечное изделие. А ракета воздух -воздух стоит дороже чем "шахед".
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27.06.2025 13:56 Ответить
це - тупікова тактика

шахед в рази дешевше цього кіпішу...

хвалитись тут нема чим
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27.06.2025 15:05 Ответить
 
 